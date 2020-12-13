Модель показала фото / instagram.com/kyliejenner
Известная модель Кайли Дженнер опубликовала в Instagram новый снимок.
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На фото она позирует в джинсах-кльош и топе с глубоким декольте. Наверх она накинула удлиненный белый жакет свободного кроя. А дополнила звезда такой образ кроссовками.
Такой образ получился очень стильным. Его можно взять на заметку, чтобы всегда быть в центре внимания.
Модель показала фото / instagram.com/kyliejenner
Кто такая Кайли Дженнер:
- Дженнер родилась 10 августа 1997 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния
- Свою модельную карьеру она начала рекламируя линию одежды Crush Your Style, а также снимаясь в фотосессиях для журналов OK!, Teen Vogue, и у фотографа Ника Саглимбени
- Кайли успешно ведёт свою Instagram страницу и в 2018 году она возглавила список самых дорогих звёзд Instagram
- В 2019 году журнал Forbes оценил её состояние в 1 миллиард долларов, что делало её самым молодым миллиардером в истории
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