Эта прическа подчеркнет достоинства вашего лица.

Каре - прическа, которая подходит практически под каждый тип лица. Оно идеально подчеркивает скулы, благодаря чему ваше лицо может стать более выразительным и привлекательным.

УНИАН рассказывает, какому типу лица пойдет каре и какое каре будет модно в 2023 году.

Каре 2023 - фото

В этом году на пике популярности будет несколько видов каре. Важно правильно подобрать длину волос и цвет, чтобы они подходили вам и по стилю, и по цветотипу кожи.

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Градуированное каре 2023

Градуированное каре основано на классическом, однако есть один секрет, который сделает эту стрижку более уникальной. Нижний срез волос оформляется едва заметными слоями, благодаря чему появляется многослойность. Такое каре придаст вашим волосам объема у корня и при этом не будет распушивать их на кончиках.

Модное каре с челкой

Каре 2023 с челкой идеально подходит девушкам с высоким лбом. Кроме того, челка позволит скрыть недостатки на коже, если они у вас есть. При этом ее можно делать абсолютно разнообразной - прямой, косой или многослойной. Все зависит от ваших предпочтений.

Каскадное каре

Даже можете не задаваться вопросом, кому идет каскадное каре, так как это универсальная стрижка для любой девушки. Ее суть в том, чтобы сделать плавный переход от более коротких до более длинных волос. Однако все линии должны быть четкими. В этом и есть главный секрет каскада - небрежность и строгость.

Многослойное каре

Многие привыкли к тому, что каре выглядит строго. Однако если слегка разнообразить его, то может получиться очень даже романтическая стрижка. Например, челку можно сделать чуть короче, а пряди - длиннее. Таким образом вы получите многослойное каре.

Боб каре 2023

Боб каре подразумевает, что волосы на затылке должны быть максимально короткими. Шея в данном случае выбривается машинкой. А пряди у висков должны быть длиннее и изогнутее, ближе к скулам. Челка обычно укладывается по бокам в сторону ушей.

Удлиненное каре 2023

Удлиненное каре идеально подойдет девушкам, которые пока не могут решиться на кардинальные перемены в имидже. Более того, такой вариант стрижки выглядит очень стильно, модно, актуально и романтично.

Каре 2023 на тонкие волосы - что нужно знать

Если у вас тонкие волосы и вы хотите сделать каре, вам необходимо сначала поработать над объемом. В этом вам помогут специальные процедуры и трихолога и профессиональный домашний уход.

Только после того, как ваши волосы станут объемнее, вы можете делать стрижку. В противном случае каре только испортит ваш имидж.

Какой бы вариант каре вы не выбрали, стоит знать, что каждый из них по-своему раскроет вашу истинную натуру и придаст вашей внешности грации и стиля.

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