Перед Новым годом все девушки хотят выглядеть невероятно и улучшить свою внешность.

Многие девушки накануне Нового года хотят преобразиться и бегут к косметологу, не задумываясь о последствиях некоторых процедур накануне праздничного застолья.

Врач-косметолог Карина Должанская рассказала, какие процедуры могут испортить праздничное настроение - они могут оставить покраснения, шелушения и отеки на лице. Об этом пишет "Обозреватель".

1. Пилинг. Кожа во время пилинга травмируется, ей необходимо минимум два дня для восстановления. На лице появляются корочки, которые вряд ли удастся скрыть.

Читайте такжеДерматолог из США назвал 10 правил, которые позволят сократить морщины2. Чистка. Это более травматичная процедура, после нее кожа восстанавливается дольше, нежели после пилинга. Так, появляются покраснения и небольшие раны на месте прыща. Поэтому косметолог рекомендует делать эту процедуру за несколько недель до важного события.

3. Контурная пластика губ. После таких процедур остаются отеки и нельзя пить горячее 1-2 дня, под запретом и алкоголь несколько дней.

4. Мезотерапия. Реабилитационный период после этой омолаживающей процедуры длится 3-7 дней, возможны отеки и синяки в месте прокола.

5. Ботулинотерапия. После иньекций остаются следы, полный результат станет заметен через 14 дней.

Ранее украинский пластический хирург Дмитрий Слоссер рассказал, что народная избранница Юлия Тимошенко стала моложе выглядеть благодаря работе специалистов. Также он обратил внимание и на Ирину Геращенко, которая вероятно периодически пользуется услугами косметологов. По словам хирурга, нардеп не делала пластические операции, но вот ботокс таки вкалывала в лоб.

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