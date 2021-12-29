Арт-стилист посоветовал, какую прическу сделать на Новый год 2022.

В течение 2022 года – наступит год Водяного Тигра, в прическах главными трендами будут минимализм, легкость и непринужденность.

На Новый год 2022 можно сделать легкие волны, без вычурного объема, естественно, легко и непринужденно, рассказал арт-стилист Андрей Бойко в сюжете ТСН.

"Сейчас тренд максимально направлен на минимализм, идут вычурные укладки с собранными волосами, идут вычурные объемы, все должно быть... максимально естественно. Якобы ты проснулась и такая уже красивая", – отметил эксперт.

Визажист Екатерина Кравчук сказала, что в макияже стоит делать акцент на губы и использовать те оттенки красного, которые подходят.

Читайте такжеВ чем встречать Новый год 2022 и какой одежды лучше избегать: советы экспертов (видео)Ранее украинский дизайнер Андре Тан посоветовал встречать Новый год 2022 в блестящей одежде.

Эксперт также сказал, что в следующем году в моде будет белая, черная, малиновая, оранжевая, серая, бежевая и желтая одежда.

Андре Тан отметил, что также в тренде одежда синего электрического цвета.

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