Оказывается, что лидер партии "Батькивщина" прибегала к услугам хирургов.

Украинский пластический хирург Дмитрий Слоссер рассказал, что народная избранница Юлия Тимошенко стала моложе выглядеть благодаря работе специалистов.

В комментарии "Апострофу" он отметил, что Тимошенко делала фейслифтинг или, как говорят в народе, подтяжку лица. С помощью этой операции лицо можно значительно омолодить и сделать кожу более упругой. Также фейслифтинг позволяет убрать морщины и решить проблему с носогубной складкой.

Также Слоссер обратил внимание и на Ирину Геращенко, которая вероятно периодически пользуется услугами косметологов. По словам хирурга, Геращенко не делала пластические операции, но вот ботокс таки вкалывала в лоб. С помощью такой процедуры ей удалось убрать морщины на лбу и слегка изменить форму бровей.

Напомним, ранее пластический хирург рассказал, что во Львове мужчины чаще прибегают к липосакции, чем женщины.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич