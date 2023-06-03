Джинсы, которые помогают скрыть недостатки фигуры / фото - instagram, скриншот

Джинсы - это универсальная вещь, которая есть в гардеробе едва ли не у каждого. Сегодня существует огромное количество моделей - ассортимент, как говорится, на вкус и цвет. Рассказываем, как нужно выбирать джинсы и на что нужно обращать внимание, если хотите скрыть недостатки фигуры.

Темные оттенки

Джинсы темных оттенков, такие как черный, темно-синий или темно-серый, помогут визуально сократить объем и создать более стройный силуэт. Конечно, стоит отталкиваться от целостного образа, но такие джинсы подойдут практически под любой стиль.

Джинсы, которые помогают скрыть недостатки фигуры / фото - instagram, скриншот

Прямой или слегка зауженный книзу крой

Избегайте слишком облегающих или слишком свободных джинсов, так как они могут подчеркнуть недостатки. Лучше выбрать джинсы с прямым или слегка зауженным книзу кроем, который создаст более сбалансированный силуэт.

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Джинсы, которые помогают скрыть недостатки фигуры / фото - instagram, скриншот

Высокая талия

Джинсы с высокой талией могут помочь скрыть недостатки в области живота и создать визуальное удлинение ног. Они также обеспечивают хорошую поддержку и комфорт. Если есть небольшой животик, они аккуратно утягивают его и вырисовывают правильный силуэт.

Джинсы, которые помогают скрыть недостатки фигуры / фото - instagram, скриншот

Эластичная ткань

Выбирайте джинсы из ткани с добавлением эластана или спандекса, которые обеспечат хорошую посадку и позволят джинсам лучше подстраиваться под форму тела. Это перекликается и с предыдущим пунктом - ткань должна хорошо тянуться, чтобы обеспечивать утягивающий эффект, и при этом ничего не пережимать и не сковывать движения.

Необычные детали

Интересные детали, такие как украшенные карманы, вышивки, драпировка или асимметричный крой, могут отвлечь внимание от некоторых недостатков и добавить вашему образу некую изюминку. 

В 2023 году сохраняется тенденция на вышитые элементы в образе, поэтому можно обратить внимание на них. Также эффектным аксессуаром может быть пояс. Помните, что цвет любой фурнитуры должен гармонировать в целостным образом.

Джинсы, которые помогают скрыть недостатки фигуры / фото - instagram, скриншот

Напомним, восемь вещей, которые помогут создать образ стильной француженки.

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