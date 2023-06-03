Джинсы - это универсальный элемент гардероба, при помощи которого можно эффективно скорректировать фигуру.

Джинсы - это универсальная вещь, которая есть в гардеробе едва ли не у каждого. Сегодня существует огромное количество моделей - ассортимент, как говорится, на вкус и цвет. Рассказываем, как нужно выбирать джинсы и на что нужно обращать внимание, если хотите скрыть недостатки фигуры.

Темные оттенки

Джинсы темных оттенков, такие как черный, темно-синий или темно-серый, помогут визуально сократить объем и создать более стройный силуэт. Конечно, стоит отталкиваться от целостного образа, но такие джинсы подойдут практически под любой стиль.

Прямой или слегка зауженный книзу крой

Избегайте слишком облегающих или слишком свободных джинсов, так как они могут подчеркнуть недостатки. Лучше выбрать джинсы с прямым или слегка зауженным книзу кроем, который создаст более сбалансированный силуэт.

Видео дня

Высокая талия

Джинсы с высокой талией могут помочь скрыть недостатки в области живота и создать визуальное удлинение ног. Они также обеспечивают хорошую поддержку и комфорт. Если есть небольшой животик, они аккуратно утягивают его и вырисовывают правильный силуэт.

Эластичная ткань

Выбирайте джинсы из ткани с добавлением эластана или спандекса, которые обеспечат хорошую посадку и позволят джинсам лучше подстраиваться под форму тела. Это перекликается и с предыдущим пунктом - ткань должна хорошо тянуться, чтобы обеспечивать утягивающий эффект, и при этом ничего не пережимать и не сковывать движения.

Необычные детали

Интересные детали, такие как украшенные карманы, вышивки, драпировка или асимметричный крой, могут отвлечь внимание от некоторых недостатков и добавить вашему образу некую изюминку.

В 2023 году сохраняется тенденция на вышитые элементы в образе, поэтому можно обратить внимание на них. Также эффектным аксессуаром может быть пояс. Помните, что цвет любой фурнитуры должен гармонировать в целостным образом.

Напомним, восемь вещей, которые помогут создать образ стильной француженки.

Вас также могут заинтересовать новости: