Эти советы помогут вам быть стильной в любом возрасте.

Каждая женщина сколько бы ей не было лет в душе остается заводной и жизнерадостной девчушкой. Однако после 40 лет уже появляется статус, которого стоит придерживаться.

В этом возрасте уже стоит забыть о пестрых, дерзких и кричащих нарядах. Отдайте предпочтение пастельным тонам, но с "изюминкой" в образе.

Брючный костюм

Брючный костюм свободного кроя скроет все несовершенства и сделает вас не только деловой, но и романтичной женщиной. Что касается цвета, то стоит запомнить главное правило: светлее тон - минус 10 лет. Выбирайте пастельные оттенки, чтобы выглядеть моложе.

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Стильные детали

Обратите внимание на платки и на техники их завязывания. Совсем необязательно покрывать ими голову, но если хочется, то почему бы и нет. Еще можно повязать шелковый платок на шею или на сумку. Такая мелкая, но яркая деталь сделает ваш образ более стильным и современным.

Яркая обувь

Если стилисты рекомендуют выбирать вещи светлых оттенков, то обувь можно подобрать более яркого цвета. Она станет неповторимым акцентом в вашем образе. Здесь можете довериться своей фантазии - туфли цвета фуксии, электрик, желтый, зеленый...

Украшения

Женщинам за 40 лет стоит забыть о массивных и дерзких украшениях. Лучше присмотритесь к нежным и женственным в стиле минимализма. Например, тоненькая цепочка с небольшим камушком или утонченный браслет сразу же сделают вас на 10 лет моложе. Также можно выбрать подвеску из жемчуга.

Табу на вещи с принтами

Футболки с диснеевскими принцессами, рванные джинсы и берцы - это супер, но для молоденьких беззаботных девушек. Не впадайте в крайности при выборе одежды, чтобы не выглядеть нелепо. А вот джинсы или юбка с удлиненным жакетом и лоферами будут смотреться на вас обваражительно. Если еще добавите маленькую сумочку, от вас невозможно будет оторвать глаз.

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