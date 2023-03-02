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В этом сезоне дизайнеры советуют присмотреться как к легким платьям с цветочным принтом, так и к более сексуальным и дерзким, соединенных с корсетом. Какой фасон выбрать - читайте далее.

Цветочное платье

Легкое платье с цветочным принтом говорит о романтической натуре его обладательницы. Его можно носить как на работу, так и просто на прогулку. Можете смело надевать его и на свидание. В любом случае вы будете неотразимой в нем. А главное преисмущество этого фасона в том, что его можно сочетать с грубыми ботинками, кедами и даже босоножками на каблуке.

Шелковое платье

В прошлом году на пике популярности были удлиненные комбинации, однако в этом сезоне присмотритесь к мини-платьям из шелка и соедините их с корсетом. Так ваш образ будет стильным и сексуальным. При этом учитывайте, что это более вечерний вариант.

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Платье на запах

Еще один фасон, который подчеркнет вашу фигуру. Обратите внимание, что такие платья выглядят нежно, стильно, романтично, женственно. В них вы сведете с ума всех окружающих. Правило: носите их только с каблуками, чтобы образ выглядел на все 100.

Двойное платье

В тренде будут двойные платья, сочетающиеся из белого низа и черного верха. Пикантности образу придаст квадратный вырез в зоне декольте. Это платье можно носить на работу. При этом обращайте внимание на оптимальную длину.

Платье с вырезом

Трикотажные платья также будут в моде в этом году. Присмотритесь к тем фасонам, где есть вырез на боках или разрезы на ножке. Такая пикантная деталь сделает вас роскошной.

Напомним, ранее стилист показала 5 самых модных образов на весну 2023.

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