7 способов завязать платок, чтобы создать модный look за две минуты.

Аксессуары играют ключевую роль в создании любого образа. Вне зависимости от того, какой стиль одежды вы предпочитаете - игнорировать детали нельзя. В них, как известно, кроется дьявол. И от них зависит, какое впечатление вы произведете.

Как завязать платок

Вариант 1

Свернуть в тонкую полосочку, обернуть один раз вокруг шеи и завязать узелок спереди. Можно дополнить образ несколькими цепочками. Идеально сочетается с рубашкой свободного кроя или oversize футболкой. Вечером уместно накинуть сверху джинсовку или кожанку. Именно такой этюд женственности и легкой небрежности в стиле casual позволят вам чувствовать себя, словно на показе мод в Париже.

Главное - не надевайте платок вместе с офисной приталенной одеждой. Но здесь нюанс, скорее, не в платке, а в неактуальности такой одежды в 2021 году.

Вариант 2

Суть такая же, как и в первом варианте - оборачиваем вокруг шеи, завязываем спереди. Разница лишь в том, что здесь платок должен быть длинным. Если выбираете аксессуар яркой расцветки - не используйте массивные акцентные украшения. Остальные элементы одежды должны быть базовых оттенков.

Вариант 3

Превращаем платок в треугольник и завязываем на шее, как ковбои - узелком назад. Дополнить образ можно крупными серьгами или множеством цепочек разной длины.

Вариант 4

Смотрим на вариант 3, но завязываем аксессуар не сзади, а спереди. Акцент делаем на украшениях - тяжелых серьгах. Материал - пластмасса или металл, в зависимости от вашего образа.

Читайте такжеМодная обувь 2021: Андре Тан назвал главные хиты этого летаСочетать такую вариацию платка следует с платьями и блузами с V-образным вырезом. Самые смелые могут носить его поверх закрытых вырезов, тогда создастся впечатление, будто платок - часть одежды.

Вариант 5

Просто набрасываем длинный платок на шею, оставляя концы спереди. Такой look будет смотреться максимально выигрышно, если дополнить образ джинсовкой или кардиганом. В результате вы получите мужской образ с нотками изящества и женственности.

Если хотите носить такой платок под платье - зафиксируйте его поясом. Это и практично, и актуально.

Как носить платок на голове 2021

Вариант 1

Завязываем волосы в низкий или высокий хвост, а поверх резинки надеваем платок. Концы его могут быть длиннее или короче самих волос, в любом случае, такое решение добавит игривости в ваш образ. Отчаянные модницы могут подбирать одежду так, чтобы принт на платке перекликался с оттенком нижней части одежды (брюками или юбкой).

Вместо хвоста по желанию можно сделать гульку.

Вариант 2

Используем платок в качестве ободка. Вы можете создать сдержанный образ, выбрать однотонный платок и сложить его в тонкую полосочку, деликатно обернув голову. Или же приобрести аксессуар пестрой расцветки и распустить волосы, придав им объем.

Помните о том, что летние тренды 2021 не обходят стороной и возможность завязывать платок на ручку сумки. Подбирая такой летний аксессуар, ориентируйтесь на цветовую гамму вашей одежды, материалы и собственные предпочтения.

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Автор: Кристина Кащавцева