Келли Разерфорд выбрала наряд от именитого украинского дизайнера.

Американская актриса Келли Разерфорд внесла свой вклад в популяризацию украинской культуры и брендов на мировом уровне - на красной дорожке благотворительного вечера amfAR в Палм-Бич она появилась в роскошном вышитом платье.

Разерфорд выбрала длинное платье-вышиванку с аккуратным декольте, широкой юбкой и широкими рукавами, украшенное белыми цветами лазурного цвета от украинского дизайнера Юлии Магдыч. Наряд настолько самодостаточный, что актриса не дополняла его аксессуарами. В образе также присутствуют лодочки молочного цвета.

Снимком Келли Разерфорд поделилась в Instagram-блоге, за что получила множество восхищенных отзывов.

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"Вау, спасибо за поддержку Украины"

"Ого, традиционное украинское платье - это круто!"

"Вы икона стиля!"

"Какое красивое платье!"

Кто такая Келли Разерфорд

59-летняя американская актриса родом из штата Кентукки, США. Широкую популярность ей принесла роль Меган Льюис в прайм-тайм мыльной опере "Мелроуз Плейс" - сначала она была проституткой, потом - супругой одного из главных героев сериала.

Также Разерфорд сыграла Лили ван дер Вудсен в сериале для подростков "Сплетница".

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