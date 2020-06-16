Ирина Шейк "прорекламировала" благотворительность прямиком из ванной (фото)

Ирина сделала такой откровенно эротичный снимок в рамках благотворительности.

Российская супермодель Ирина Шейк порадовала поклонников новым снимком. Пока весь мир борется с пандемией, Ирина тоже решилась внести свой вклад.

На одном из свежих снимков в Instagram Ирина Шейк позирует в ванной комнате на полу топлес.

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На фото видно, что на Ирине легкая юбка леопардовой расцветки с разрезами. Свою грудь модель прикрыла сумкой малинового цвета. Ирина сделала яркий макияж, акцентируя внимание своих поклонников на сочных губах.

Оказалось, что Ирина сделала такой откровенно эротичный снимок и чуть не засветила свою грудь в рамках благотворительности. Она решила таким способом оригинально прорекламировать свои вещи, выставленные на продажу.

Благотворительную акцию запустил известный модный журнал Vogue, Ирина же решила отправить на аукцион сумку и юбку известного бренда Burberry.

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