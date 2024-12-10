Эта зимняя верхняя одежда вышла из моды: 5 главных антитрендов (фото)

Не носите это, чтобы быть в тренде!

Мода постоянно меняется, и то, что было актуально вчера, сегодня может выглядеть устаревшим. Зима 2024–2025 диктует новые правила в верхней одежде, предлагая заменить привычные, но уже неактуальные вещи на стильные и современные решения.

Чересчур объемные куртки

Оверсайз – это все еще в моде, но огромные куртки, в которых фигура полностью теряется, уступили место более структурированным моделям. Сейчас в тренде акцент на пропорции: укороченные куртки, модели с поясом или с интересным асимметричным кроем.

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Искусственная замша

Куртки и пальто из искусственной замши, которые были популярны последние несколько лет, постепенно уходят в прошлое. Материал быстро теряет презентабельный вид, и даже аккуратные вещи выглядят дешевле своих аналогов из качественной шерсти или экокожи. В этом сезоне предпочтение отдается натуральным тканям или плотному драповому покрытию.

Шубы-игрушки

Шубы из пушистого меха, напоминающего плюшевого мишку, теряют свою популярность. Они стали слишком массовыми и часто выглядят перегруженными. В тренде минимализм и изысканность: гладкий искусственный мех или модели с комбинированной фактурой выглядят куда современнее.

Глянцевые лакированные куртки

Слишком блестящие лакированные пуховики или куртки – еще один антитренд этой зимы. Их яркий блеск делает образ перегруженным и неестественным. На замену пришли матовые текстуры, которые смотрятся дорого и сдержанно.

Классические дубленки без акцента

Дубленки без дизайна – ровного, бесхарактерного кроя – больше не в моде. В этом сезоне стоит обратить внимание на модели с интересными деталями: контрастной отделкой, поясами или яркими акцентами в виде карманов и застежек.

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