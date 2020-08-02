Названы самые отвратительные "луки" с церемонии "Эмми" за все годы

Порой звезды приходят на церемонию в жутких "луках".

Модницы давно знают, что не всегда стоит брать пример со звезд. Конечно, что-то у них можно позаимствовать, но не всегда стоит восхищаться их комплексными "луками".

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Нина Добрев

Канадская актриса, которая сыграла в "Дневниках вампиров" в 2010 году пришла на премию "Эмми" в платье в греческом стиле. Длинное платье цвета айвори выглядело мятым и оборванным, несмотря на модную ассиметричность.

Лина Данэм

Американская актриса в 2016 году пришла на церемонии в нежно-розовом поло и длинной юбке в пол. Ярким акцентом на юбке стала разноцветная многослойность, которая создавала эффект омбре. Но даже такой трендовый акцент сделал образ одним из худших.

Гвендолин Кристи

Звезда сериала "Игра престолов" в прошлом году стала одной из самых обсуждаемых гостей премии "Эмми". Ее образ напоминал Христа, сошедшего с небес на землю.

Кендалл Дженнер

Известная модель в 2019 году пришла на церемонию в длинном платье. Его верх был сделан из латекса, а низ был выполнен с цветочным принтом. Выглядел образ так, будто звезда стала ведущей в каком-то захудалом доме культуры.

Индия Мур

Актриса примерила платья от бренда Louis Vuitton. Мало того, что платье сделано с глубоким декольте и высокими разрезами на бедрах, так оно еще и сделано в ассиметричном стиле. Страшно подумать, что знаменитые дизайнеры решили опозорить звезду на пресловутой церемонии.

Как сообщал УНИАН, названы самые модные юбки этого сезона.

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