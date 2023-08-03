Первая леди очаровывает своим стилем.

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила перед послами в роскошном шоколадном костюме с интересной деталью. Супруга президента для такого события выбрала костюм прямого кроя, а под пиджак она надела шелковую блузку тон.

Как всегда, не обошлось без украшений, которые безумно любит Зеленская. Каждый свой образ она украшает брошью. В этот раз она выбрала брошь в виде букета из колосков пшеницы.

Также первая леди дополнила свой аутфит стильными серьгами-кольцами, сделанными в стиле минимализма. Волосы она решила не собирать. Зеленская распустила волнистые локоны и убрала их за ушко с одной стороны.

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Как отреагировали пользователи сети

"Восхитительная первая леди"

"Зеленская невероятная красотка. Самая лучшая первая леди"

"Первая леди, спасибо вам за труд, человечность и достоинство. Вы наша гордость"

Стоит отметить, что на встрече с послами присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. Он остался верным своему стилю с начала полномасштабного вторжения России в нашу страну.

Зеленский надел черную футболку с тризубом и штаны в стиле милитари.

Напомним, ранее Елена Зеленская покорила сеть стильным "луком" от украинского бренда.

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