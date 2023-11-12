Первая леди Украины Елена Зеленская находится сейчас во Франции с рабочим визитом. Она уже успела встретиться с мэром Парижа Анн Идальго. На встречу Зеленская пришла в роскошном костюме.
Супруга Владимира Зеленского надела шелковую блузку и костюм со штанами-палаццо серого цвета. Дополнила она "лук" поясом, который идеально подчеркнул ее талию.
Стоит отметить, что в этот раз Зеленская не надела на пиджак брошку, хотя обычно это ее "изюминка".
Волосы первая леди распустила, а на лицо нанесла легкий макияж. В виде украшений она выбрала миниатюрные серьги, которые идеально дополнили ее образ.
Встреча Зеленской и Идальго
Первая леди поблагодарила мэра Парижа за помощь Украине. На своей странице в Instagram она написала:
"Сегодня во время визита во Францию встретилась с мэром французской столицы. Поблагодарила Идальго за все, что она и ее город делают для Украины. Именно команда мэрии приложила большие усилия, чтобы в Париже появилось представительство Украинского института – заведения, популяризирующего украинскую культуру, – которое мы торжественно открыли вчера".
Также они обсудили ряд вопрос относительно Олимпийских игр и концертов The Ukrainian Freedom Orchestra.
Напомним, ранее Елена Зеленская в нежном образе свела сеть с ума.