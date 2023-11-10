Первая леди Украины приехала во Францию с рабочим визитом и уже успела встретиться с Брижит Макрон - супругой Эмманюэля Макрона. На встречу она пришла в очень женственном, но в то же время деловом образе.
Зеленская выбрала "лук" в светлых оттенках. Она надела юбку длины миди, жилетку и пиджак бежевого цвета. Под жилетку первая леди надела белую блузку, которая стала акцентной деталью в ее образе.
Дополнила Зеленская образ коричневыми лодочками на высоком каблуке в классическом стиле. Волосы она распустила, а на лицо нанесла легкий повседневный макияж.
Стоит отметить, что прямой крой юбки идеально подчеркивает фигуру супруги Владимира Зеленского. Первая леди обладает стройной фигурой, у нее красивый силуэт.
Как отреагировали пользователи сети
- "Самая лучшая"
- "Спасибо за заботу обо всех украинцах"
- "Самая красивая первая леди Украины"
Также фолловеры оставили в комментариях множество "сердечек". Заметно, что они в восторге от Елены Зеленской.
Напомним, ранее Елена Зеленская в новом образе произвела фурор во Франции.