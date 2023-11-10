Поклонники засыпали Зеленскую комплиментами.

Первая леди Украины приехала во Францию с рабочим визитом и уже успела встретиться с Брижит Макрон - супругой Эмманюэля Макрона. На встречу она пришла в очень женственном, но в то же время деловом образе.

Зеленская выбрала "лук" в светлых оттенках. Она надела юбку длины миди, жилетку и пиджак бежевого цвета. Под жилетку первая леди надела белую блузку, которая стала акцентной деталью в ее образе.

Дополнила Зеленская образ коричневыми лодочками на высоком каблуке в классическом стиле. Волосы она распустила, а на лицо нанесла легкий повседневный макияж.

Видео дня

Стоит отметить, что прямой крой юбки идеально подчеркивает фигуру супруги Владимира Зеленского. Первая леди обладает стройной фигурой, у нее красивый силуэт.

Как отреагировали пользователи сети

"Самая лучшая"

"Спасибо за заботу обо всех украинцах"

"Самая красивая первая леди Украины"

Также фолловеры оставили в комментариях множество "сердечек". Заметно, что они в восторге от Елены Зеленской.

Напомним, ранее Елена Зеленская в новом образе произвела фурор во Франции.

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