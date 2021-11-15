Первая леди никого не оставила равнодушным.

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Львов в стильном образе. Супруга Владимира Зеленского появилась на публике в черном строгом костюме - юбка-карандаш, пиджак с вышивкой, черная кофта и лодочки на высоком каблуке.

Такой "лук" Зеленская дополнила лаконичными украшениями. Также она распустила волнистые локоны и нанесла легкий повседневный макияж. Кроме того, Елена сделала маникюр с темно-бордовым покрытием.

Читайте такжеАктриса Аня Тейлор-Джой становится послом DiorПользователи сети пришли в восторг от ее образа. Они оставили множество позитивных комментариев и более 10 тысяч лайков за пять часов.

"Приятно на вас смотреть", "Насколько интеллигентная, мудрая наша первая леди! Горжусь", "У нас самая красивая первая леди", "Круто", "Красотка", - пишут поклонники.

Напомним, ранее Елена Зеленская в ярком наряде очаровала украинцев.

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Автор: Диана Могилевич