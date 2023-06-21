В таком образе она появилась на мероприятии в Израиле.

Первая леди Украины Елена Зеленская недавно приехала в Израиль с рабочим визитом. За время поездки она уже успела сменить несколько образов. Один из них - белая вышиванка в сочетании с черными штанами.

Дополнила она образ бежевыми лодочками на высоком каблуке и лаконичными украшениями. Талию она подчеркнула кожаным поясом.

Кроме того, Зеленская распустила волнистые локоны, что добавило ее образу эффектности.

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Пользователи сети засыпали первую леди комплиментами. Они написали, что она шикарная женщина.

Стоит отметить, что в таком нежном образе Зеленская посетила культурный центр Украины при посольстве Украины в Израиле. Он создан для того, чтобы объединить украинцев и наших друзей в этой стране.

"Каждое такое мероприятие, как и каждый центр украинцев, – наш культурный блокпост в мире, на защите не только наследия – настоящего и будущего", - написала Зеленская в соцсетях.

Напомним, Зеленская в изысканном молочном костюме встретилась с президентом Израиля. А позже она появилась в стильном поло.

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