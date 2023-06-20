Первая леди Украины, как всегда, выглядела изящно и современно.

Как известно по соцсетям первой леди Украины Елены Зеленской, сейчас она с рабочим визитом пребывает в Израиле. Накануне жена украинского президента встретилась с Ицхаком и Михаль Герцогами - лидером государства и его женой. Сегодня же она побывала в детской больнице.

"Побывала в Safra Children's Hospital – одной из самых больших детских больниц Израиля. Посетила ее с коллегой Михаль Герцог, чтобы увидеть, как работает комплексный израильский подход к помощи детям с психологическими травмами, и применять его дома, в Украине", - написала в своем блоге Елена Зеленская.

Образ Елены Зеленской

Елена показала фото, сделанные по время визита в детский госпиталь Израиля Safra Children's Hospital. Туда она нарядилась в черные брюки и черное поло с длинным рукавом.

Видео дня

Как известно, почти всегда Елена Зеленская появляется на публике в одежде от украинских брендов. Поездка в Израиль не стала исключением - поло было создано дизайнером Катей Сильченко из the COAT.

Look первая леди дополнила коричневыми туфлями, минималистичными золотыми украшениями и привычной укладкой.

Напомним, Зеленская посетила Харьков в стильном "луке" с ожерельем и очками.

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