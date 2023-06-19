Первая леди Украины отправилась в рабочую поездку.

Украинская первая леди Елена Зеленская отправилась в рабочую поездку в Израиль. Там супруга президента встретилась с Ицхаком и Михаль Герцогами - лидером государства и его женой.

О поездке Зеленская сообщила в своем Instagram-блоге, обнародовав несколько снимков. На фото можно заметить, что для столь важной командировки Елена выбрала сдержанный костюм молочного цвета, состоящий из пиджака и длинной юбки прямого кроя.

"Поездка будет насыщенной, ведь с начала полномасштабной войны сотрудничаем с первой леди Израиля над рядом проектов в сфере ментального здоровья. Благодарю за теплый прием и возможность усилить наше сотрудничество", - высказалась Зеленская.

Видео дня

Реакция соцсетей

"Добро пожаловать в Израиль!"

"Елена, спасибо вам за все, что вы делаете. Вы - первая леди, которая уже вошла в мировую историю"

"Елена Зеленская - человек, который сочетает в себе поразительный ум, женственность и красоту. Как здорово, что вы этим занимаетесь! Удачи вам во всем!"

Стиль Елены Зеленской

Стоит отметить, что внешний вид первой леди обсуждают едва ли не каждый раз, когда она появляется на публике. Ее и критикуют, и хвалят. На протяжении всех лет, когда ее муж находится на посту президента, Елена Зеленская неоднократно поражала публику своим вкусом - несмотря на то, что у супругов есть стилист, наряды первая леди выбирает сама.

Она сочетает в своем стиле классику и casual, демонстрируя сдержанность, строгость, и, одновременно, женственную легкость.

Вас также могут заинтересовать новости: