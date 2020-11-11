Миссис Байден любит брендовые вещи и яркие цвета.

С победой Джо Байдена на последних выборах США Джилл Байден станет новой первой леди Америки. Теперь к миссис Байден приковано внимание всей Америки, и она станет иконой стиля для миллионов американцев. 69-летняя Джилл ведет активную общественную деятельность, преподает английским детям и дружит с женой экс-президента Мишель Обамой.

В гардеробе миссис Байден преобладают классические вещи, строгие костюмы и туфли-лодочки. Она очень редко носит брюки, предпочитая им юбки и платья ниже колена. Однако первая леди также часто появляется на публике в ярких образах и необычных цветах.

Джилл часто можно увидеть в брендовой одежде от известного американского дизайнера Кристиана Сириано, любимого бренда Виктории Бэкхэм и Мишель Обамы. В августе она появилась на конференции в нежно-лиловом миди платье от Сириано.

На президентских дебатах в октябре Джилл была в пестром цветочном платье от бренда Dolce & Gabbana и медицинской маске с таким же рисунком. На ногах у неё были бежевые туфли Valentino Rockstud.

Впрочем, миссис Байден редко появляется на публике в брендовых вещах, в отличие от Мелании Трамп. В основе гардероба Джилл красивые длинные платья прямого кроя и платья с яркими запа́хами. Любимая обувь первой леди - классические туфли со шпилькой и черные замшевые сапоги.

Напомним, что Джилл Байден в Белом доме впервые нарушит давнюю традицию всех жен президентов.

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Автор: Екатерина Пулатова