Известный украинский шоумен и певец Дима Коляденко сегодня празднует юбилей - 50 лет.

22 июля украинскому шоумену Диме Коляденко исполнилось 50 лет.

Родители Коляденко часто переезжали, в связи с работой отца артиста, при этом начиная со школьных лет - Дима жил в Украине. Его бабушка работала в Сумском драматическом театре и Коляденко почти все свободное время проводил там, за кулисами. Именно бабушка вдохновила его стать Артистом! После школы поступил в театральное училище. Также Дима Коляденко закончил Парижскую школу современной хореографии и по возвращению в Киев, создал свой балет.

Карьера и популярность Коляденко стремительно развивались! Дима работал хореографом в нескольких сезонах музыкального телепроекта "Шанс", ставил постановки для топ артистов, работал над масштабными мюзиклами. С 2009 года Дима активно развивает сольную карьеру - записывает песни, выступает на мероприятиях, ведет праздники и очень любит яркие наряды и шоппинг! В одном из интервью он даже признавался, что будь у него миллион долларов - он бы его потратил за один день!

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В честь Дня рождения Димы Коляденко - вспоминаем самые яркие и экстравагантные его образы

Образ из клипа "Танцы-шманцы"

Классический костюм-тройка заиграл новыми красками! Сам костюм - белый, с чёрной жилеткой и лампасами. Но самый эксклюзивный акцент - объемная шляпа с перьями, чем-то напоминающая головные уборы индейцев. А в руках певец держит специальную пушку, из которой Дима пускает дым. Кстати, образы для этого клипа, Дима подбирал сам!

Костюм из клипа "Цем Цем Цем"

Салатовый пиджак со стильными нашивками, отлично подчеркивает всю экстраординарность Димы Коляденко и просто очень хорошо смотрится на нем! А чёрная шляпа-цилиндр, без которой невозможно представить этого артиста, дополняет и не отвлекает внимание от яркого образа.

Обнаженный образ на обложке сингла "Фарби"

Это фото точно удивило поклонников артиста! На обложке песни-кавера на легендарную песню Ирины Билык - "Фарби" - полуголый Коляденко движется навстречу Билык.

Наряд из клипа "Тумбала Є"

Видео "Тумбала Є" Коляденко снимал на поле для гольфа, поэтому одежда должна была быть практичной, но в то же время красивой. И у певца это отлично получилось! Полосатые штаны, модные кроссовки на высокой платформе, простая жилетка, а сверху блестящая куртка - очень стильно! Украшает образ панама и конечно, в руках - клюшка для гольфа.

Образ с красной дорожки M1 Music Awards

Дима желанный гость музыкальных и светских событий! И его выход на красную дорожку обязательно производит фурор! Так было и на музыкальной премии M1 Music Awards. К классическому белому костюму Коляденко добавил неоновую сумку-бананку на пояс, шапку и яркий акцент - монокль!

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Автор: Диана Могилевич