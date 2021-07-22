Диме Коляденко - 50 / Master Management 360

22 июля украинскому шоумену Диме Коляденко исполнилось 50 лет. 

Родители Коляденко часто переезжали, в связи с работой отца артиста, при этом начиная со школьных лет - Дима жил в Украине. Его бабушка работала в Сумском драматическом театре и Коляденко почти все свободное время проводил там, за кулисами. Именно бабушка вдохновила его стать Артистом! После школы поступил в театральное училище. Также Дима Коляденко закончил Парижскую школу современной хореографии и по возвращению в Киев, создал свой балет. 

Карьера и популярность Коляденко стремительно развивались! Дима работал хореографом в нескольких сезонах музыкального телепроекта "Шанс", ставил постановки для топ артистов, работал над масштабными мюзиклами. С 2009 года Дима активно развивает сольную карьеру - записывает песни, выступает на мероприятиях, ведет праздники и очень любит яркие наряды и шоппинг! В одном из интервью он даже признавался, что будь у него миллион долларов - он бы его потратил за один день!

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В честь Дня рождения Димы Коляденко - вспоминаем самые яркие и экстравагантные его образы

Образ из клипа "Танцы-шманцы"

Классический костюм-тройка заиграл новыми красками! Сам костюм - белый, с чёрной жилеткой и лампасами. Но самый эксклюзивный акцент - объемная шляпа с перьями, чем-то напоминающая головные уборы индейцев. А в руках певец держит специальную пушку, из которой Дима пускает дым. Кстати, образы для этого клипа, Дима подбирал сам!

Диме Коляденко - 50 / Master Management 360

Костюм из клипа "Цем Цем Цем"

Салатовый пиджак со стильными нашивками, отлично подчеркивает всю экстраординарность Димы Коляденко и просто очень хорошо смотрится на нем! А чёрная шляпа-цилиндр, без которой невозможно представить этого артиста, дополняет и не отвлекает внимание от яркого образа.

Диме Коляденко - 50 / Master Management 360

Обнаженный образ на обложке сингла "Фарби"

Это фото точно удивило поклонников артиста! На обложке песни-кавера на легендарную песню Ирины Билык - "Фарби" - полуголый Коляденко движется навстречу Билык.

Диме Коляденко - 50 / Master Management 360

Наряд из клипа "Тумбала Є"

Видео "Тумбала Є" Коляденко снимал на поле для гольфа, поэтому одежда должна была быть практичной, но в то же время красивой. И у певца это отлично получилось! Полосатые штаны, модные кроссовки на высокой платформе, простая жилетка, а сверху блестящая куртка - очень стильно! Украшает образ панама и конечно, в руках - клюшка для гольфа.

Диме Коляденко - 50 / Master Management 360

Образ с красной дорожки M1 Music Awards

Дима желанный гость музыкальных и светских событий! И его выход на красную дорожку обязательно производит фурор! Так было и на музыкальной премии M1 Music Awards. К классическому белому костюму Коляденко добавил неоновую сумку-бананку на пояс, шапку и яркий акцент - монокль!

Диме Коляденко - 50 / Master Management 360

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Автор: Диана Могилевич