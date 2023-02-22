Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о главных трендах весны 2023 года. По его словам, в моде снова будут вещи из 60-х, плиссированные юбки и прочее.
Вещи в стиле 60-х
В те времена на пике популярности были дерзкое мини, сочные краски, стильные костюмы, жакеты с воротничками, короткие пальто и плащи. Если хотите выглядеть эффектно, присмотритесь к модному винтажу.
Брюки с накладными карманами
"Удобные практичные брюки наконец вошли в моду. И не только брюки в стиле карго, но и модные джинсы, и даже обычные повседневные спортивные модели теперь модно носить с карманами. На весну - то, что надо", - говорит Андре Тан.
Байкерская тема
Мотоциклетная куртка - один из главных элементов байкерского стиля. Именно этот грубый, но в то же время утонченный предмет будет очень популярен этой весной. Так что, если у вас его еще нет, присмотритесь к нему.
Цветы на одежде
В этом сезоне в мире моды особенно полюбились принты и аксессуары с крупными цветами. Поэтому для весенней вечерней прогулки прекрасно подойдет платье с этим элементом декора.
Плиссированные вещи
"Юбки и платья с плиссировкой вернулись в моду еще в прошлом сезоне, но и этой весной плиссе останется актуальным. Юбки, платья, костюмы - выбор вещей большой, выбирайте то, что вам нравится", - говорит дизайнер.
Ранее УНИАН назвал модные юбки на весну 2023.