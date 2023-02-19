Этой весной в моду возвращаются коротки юбки.

Модные юбки на весну 2023 года приятно удивляют своим разнообразием. В этом сезоне каждая модница сможет найти для себя юбку, ведь вариантов действительно много. Основной тренд 2023 - кожа и деним, юбки из таких материалов сделают вас невероятно модной.

Как выглядеть дорого весной 2023 и что носить, чтобы не казаться простушкой - читайте ниже. Найдется юбка на любой вкус.

Соблазнительные мини-юбки

Этой весной в моду возвращаются коротки юбки. Вы можете выбрать не только высокую посадку. Вы можете поиграть со стилем, необязательно надевать мини только на вечеринки. Правильно подобранные аксессуары сделают ваш наряд подходящим даже для офиса.

Видео дня

Мода из 90-х продолжает быть главным трендом, а потому смело покупайте юбку с низкой посадкой, однако не забывайте о том, что между стильным и развратным образом очень тонкая грань.

Макси-юбки

Весной останутся модными струящиеся юбки в пол и ниже колена. Выбирая атласную юбку не забывайте о правильно подобранном белье, ведь такая ткань просвечивает все швы и края.

Юбки-плиссе

Модный дом Dior в новой коллекции предлагает вернуть в тренды юбки-плиссе. Такие юбки отлично подчеркивают стиль, не сковывают движений и всегда выглядят очень дорого. Не стоит забывать, что макси-юбки с плиссе или без лучше дополнять обувью с открытой щиколоткой, так вы визуально удлините ноги.

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