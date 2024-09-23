Чому українці обирають Goldi: секрети популярності бренду

Goldi – це один із найбільших виробників одягу в Україні.

Кожному з нас хочеться купувати комфортний і водночас стильний одяг за доступною ціною. Може здатися, що знайти такий варіант неможливо, але відгуки про Goldi підтверджують протилежне.

Український бренд впевнено утримує лідируючі позиції на ринку, а таємниця його успіху криється не лише у безкомпромісній якості продукції, а й у особливій філософії.

5 причин познайомитися з асортиментом Goldi

Заснований у 1994 році бренд Goldi відразу став "ковтком свіжого повітря" в українській модній індустрії. Серед головних переваг компанії:

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власне виробництво - льонокомбінат не просто відшиває речі, а й самостійно виготовляє натуральну тканину;

великий вибір товарів — у каталозі представлені жіночі, чоловічі та дитячі колекції, а асортимент у магазинах оновлюється двічі на тиждень;

зручний сервіс — купити річ, що сподобалася, можна в будь-якому обласному центрі України або в інтернет-магазині, при цьому замовлення на суму від 1700 грн доставляються безкоштовно;

строгий контроль - одяг проходить кілька етапів перевірок, що гарантує ідеальну відповідність розмірів та високу якість пошиття;

актуальні фасони та дизайни – компанія регулярно відстежує відгуки про Goldi, а також основні модні тренди та тенденції, щоб відповідати очікуванням клієнтів.

Засновники бренду впевнені: щасливі покупці це головне джерело натхнення і двигун розвитку. Корпоративна культура будується навколо турботи: про працівників, клієнтів, навколишнє середовище. Такий підхід робить бренд по-справжньому унікальним, адже головна мета компанії — не лише отримувати прибуток, а й робити світ кращим.

Соціальна відповідальність Goldi: компанія, якій можна довіряти

Goldi – це один із найбільших виробників одягу в Україні. Бренд активно підтримує економіку країни: створює робочі місця для сотень громадян, навчає нових співробітників з нуля та сприяє розвитку фахівців всередині компанії.

Варто згадати також екологічний підхід до виробництва. Goldi впроваджує у свою роботу "зелені" технології шляхом відмови від газу та вугілля та переходу на альтернативні джерела енергії. Наприклад, фабрика у Шепетівці працює на сонячних панелях, а на виробництві у Рівному живе ціла череда баранів — тварини вільно гуляють територією.

Енергоефективність дозволила компанії суттєво скоротити викиди та мінімізувати кількість відходів. Вже сьогодні текстильне виробництво не забруднює жодну водойму України! Саме тому, вибираючи Goldi, ви можете бути впевнені, що підтримуєте національний бренд, який точно заслуговує на вашу увагу.