Чем заменить шапку зимой, чтобы не портить прическу: 4 неочевидных решения

Есть стильные альтернативы шапке.

Зима — это время, когда хочется сохранить тепло, но при этом не жертвовать своей причёской. Для тех, кто не хочет носить шапку из-за её влияния на укладку, есть стильные и практичные альтернативы.

Объёмный шарф

Объёмный вязаный шарф — идеальный выбор для зимы. Его можно накинуть на голову, обернув несколько раз вокруг шеи, чтобы защитить от холода. Такой способ укрытия головы минимально контактирует с волосами, сохраняя укладку. Выглядит это элегантно и уютно.

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Чалми

Чалми — стильный аксессуар, который согревает уши и одновременно бережёт причёску. Они подходят как для распущенных волос, так и для хвостов или кос. Они идеально дополняют образ, добавляя женственности.

Платок или косынка

Платок из шерсти, кашемира или флиса можно завязать на голову в стиле 60-х или накинуть поверх капюшона. Такой аксессуар не только согревает, но и защищает волосы от электризации. Шёлковые или атласные платки тоже могут использоваться как подкладка под капюшон, чтобы не приминать волосы.

Капор

Капор — это гибрид шарфа и капюшона. Его удобно надевать поверх одежды, и он не прилегает к волосам так плотно, как обычная шапка. Капоры бывают вязаные, меховые или даже с декоративными элементами, которые дополнят ваш образ.

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