Известный украинский дизайнер Андре Тан назвал главные тренды весны 2024 года. Он говорит, что есть шесть ключевых секретов, которые помогут вам создать невероятный образ. По его словам, в этом сезоне стоит держать курс на женственность.
1. Спущенные плечи
По словам дизайнера, одежда со спущенными плечами добавляет женственности и элегантности образу. Этот тренд уже давно в моде и до сих пор остается на пике популярности.
2. Белый цвет
Белый всегда красиво дополнял луки модниц и остается в трендах этой весной.
"О да, классический белый, который прекрасен сам по себе, и в разных комбинациях. Самый весенний и женственный - цвет невинности!" - написал Андре Тан.
3. Многослойность
Многослойность была в тренде осенью и зимой, однако мода на это перешла и на весну. Андре Тан советует сочетать в образах топы с рубашками, пиджаками и плащами. А также поверх джинсов надевать юбки и шелковые платки.
4. Цветочный принт
Дизайнер рассказал, что в этом году трендом является не просто цветочный принт, а крупные силуэтные красные цветы на одежде. Также Андре Тан обращает внимание на 3D-цветы, которые присутствуют на многих юбках, и платьях, и чокерах.
5. Сочетание белого и черного
"Мировые тенденции предлагают по-новому взглянуть на комбинацию этих оттенков. Важно - белый и черный лучше сочетать в неравных пропорциях, другими словами, хорошо, если один цвет в наряде преобладает", - поделился художник.
6. Заниженная талия
Андре Тан советует обратить внимание на платья с заниженной талией. Как написал дизайнер, они в основном приталенные или с пышными юбками, которая раньше начинались с талии, а теперь в тренде на бедрах.
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