Дизайнер рассказал, что в этом году в моде курс на женственность.

Известный украинский дизайнер Андре Тан назвал главные тренды весны 2024 года. Он говорит, что есть шесть ключевых секретов, которые помогут вам создать невероятный образ. По его словам, в этом сезоне стоит держать курс на женственность.

1. Спущенные плечи

По словам дизайнера, одежда со спущенными плечами добавляет женственности и элегантности образу. Этот тренд уже давно в моде и до сих пор остается на пике популярности.

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2. Белый цвет

Белый всегда красиво дополнял луки модниц и остается в трендах этой весной.

"О да, классический белый, который прекрасен сам по себе, и в разных комбинациях. Самый весенний и женственный - цвет невинности!" - написал Андре Тан.

3. Многослойность

Многослойность была в тренде осенью и зимой, однако мода на это перешла и на весну. Андре Тан советует сочетать в образах топы с рубашками, пиджаками и плащами. А также поверх джинсов надевать юбки и шелковые платки.

4. Цветочный принт

Дизайнер рассказал, что в этом году трендом является не просто цветочный принт, а крупные силуэтные красные цветы на одежде. Также Андре Тан обращает внимание на 3D-цветы, которые присутствуют на многих юбках, и платьях, и чокерах.

5. Сочетание белого и черного

"Мировые тенденции предлагают по-новому взглянуть на комбинацию этих оттенков. Важно - белый и черный лучше сочетать в неравных пропорциях, другими словами, хорошо, если один цвет в наряде преобладает", - поделился художник.

6. Заниженная талия

Андре Тан советует обратить внимание на платья с заниженной талией. Как написал дизайнер, они в основном приталенные или с пышными юбками, которая раньше начинались с талии, а теперь в тренде на бедрах.

Напомним, ранее мы писали о топ-6 идеальных моделей босоножек на весну-лето 2024.

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