Босоножки с закрытой пяткой и носком / Скриншот Instagram

Несмотря на то, что синоптики прогнозируют похолодание, пришло время для того, чтобы задуматься об обуви на теплую весну и лето. Конечно, первое, что приходит в голову - босоножки.

УНИАН рассказывает, какие босоножки женские будут в тренде в этом сезоне.

Модные босоножки 2024 - 6 лучших вариантов

В теплое время года всем хочется свободы, легкости и изящности. На помощь приходит "невесомая" обувь, которая подчеркнет стиль и женственность своей обладательницы.

Видео дня
  • Босножки на каблуке

Это идеальный вариант для тех девушек, которые не представляют своей жизни без платьев или брючных костюмов. В данном случае вы можете экспериментировать со цветом обуви. Однако мы дадим вам подсказку: белые босоножки на каблуке и черные босоножки на каблуке подходят под все.

Босоножки на каблуке / Скриншот Instagram
  • Босоножки на платформе

В первую очередь вам стоит забыть о модели на 5-сантиметровой платформе. Это уже антитренд. При этом обратите внимание на босоножки с массивной подошвой. Вот они будут выглядеть очень стильно, особенно под шорты и джинсы.

Босоножки на платформе / Скриншот Instagram
  • Босоножки с закрытой пяткой

На самом деле, такая модель позволит скрыть отсутствие педикюра, а, во-вторых, позволит вам создать более деловой образ. Конечно, первый пункт - шутка, потому что сначала делаем уход за ножками, а только потом обуваем открытую обувь. 

Босоножки с закрытой пяткой / Скриншот Instagram
  • Босоножки с закрытым носом

Это еще один популярный вариант среди модниц. Летом вам будет в них жарко, однако весной вы легко можете их обувать и наслаждаться хорошей погодой и прогулкой без усталости ножек.

Босоножки с закрытым носом / Скриншот Instagram
  • Босоножки на завязках

Модель на завязках - это босоножки 2024, потому что они больше подчеркивает игривость, детскую харизматичность и легкость. Босоножки на завязках очень популярны уже несколько сезонов подряд. Однако учитывайте, что они должны быть из натуральной кожи, чтобы не натирали ноги.

Босоножки на завязках / Скриншот Instagram
  • Босоножки женские на низком ходу

Женские босоножки без каблука идеально подходят тем девушкам, которые любят много гулять. Они едва чувствуются на ножках, что является огромным плюсом.

Босоножки на низком ходу / Скриншот Instagram

Теперь вы знаете, на какие модели стоит обратить внимание, чтобы почувствовать себя настоящей королевой. 

Вас также могут заинтересовать новости: