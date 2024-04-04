В них вы почувствуете себя королевой.

Несмотря на то, что синоптики прогнозируют похолодание, пришло время для того, чтобы задуматься об обуви на теплую весну и лето. Конечно, первое, что приходит в голову - босоножки.

УНИАН рассказывает, какие босоножки женские будут в тренде в этом сезоне.

Модные босоножки 2024 - 6 лучших вариантов

В теплое время года всем хочется свободы, легкости и изящности. На помощь приходит "невесомая" обувь, которая подчеркнет стиль и женственность своей обладательницы.

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Босножки на каблуке

Это идеальный вариант для тех девушек, которые не представляют своей жизни без платьев или брючных костюмов. В данном случае вы можете экспериментировать со цветом обуви. Однако мы дадим вам подсказку: белые босоножки на каблуке и черные босоножки на каблуке подходят под все.

Босоножки на платформе

В первую очередь вам стоит забыть о модели на 5-сантиметровой платформе. Это уже антитренд. При этом обратите внимание на босоножки с массивной подошвой. Вот они будут выглядеть очень стильно, особенно под шорты и джинсы.

Босоножки с закрытой пяткой

На самом деле, такая модель позволит скрыть отсутствие педикюра, а, во-вторых, позволит вам создать более деловой образ. Конечно, первый пункт - шутка, потому что сначала делаем уход за ножками, а только потом обуваем открытую обувь.

Босоножки с закрытым носом

Это еще один популярный вариант среди модниц. Летом вам будет в них жарко, однако весной вы легко можете их обувать и наслаждаться хорошей погодой и прогулкой без усталости ножек.

Босоножки на завязках

Модель на завязках - это босоножки 2024, потому что они больше подчеркивает игривость, детскую харизматичность и легкость. Босоножки на завязках очень популярны уже несколько сезонов подряд. Однако учитывайте, что они должны быть из натуральной кожи, чтобы не натирали ноги.

Босоножки женские на низком ходу

Женские босоножки без каблука идеально подходят тем девушкам, которые любят много гулять. Они едва чувствуются на ножках, что является огромным плюсом.

Теперь вы знаете, на какие модели стоит обратить внимание, чтобы почувствовать себя настоящей королевой.

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