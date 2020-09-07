Вещи из прошлых сезонов могут быть актуальными и в этом.

Вещи из прошлых сезонов могут быть актуальными в этом году. Например, широкие брюки или обувь с квадратным носом. Итак, давайте разбираться, какие вещи вновь нужно доставать со шкафа, если вы еще не успели их выбросить.

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Широкие штаны

Такие штаны лучше подбирать базового цвета. А носить их можно как под футболку, так и под блузку. Главное помнить, что если широкий низ, то верх должен быть более приталенным, чтобы не создавался эффект "мешка".

Total-look

Total-look - это образ, который создан в одном цвете. Действительно, сейчас это модно, но есть один нюанс. Подбирайте вещи одного цвета, но в разных оттенках. Тогда ваш "лук" получится стильным и ярким.

Обувь с квадратным носом

Многие воспринимают эту обувь как пережиток прошлого, ведь модной она была еще лет 20 назад. Не поверите, но сейчас она занимает лидерскую позицию в модном мире. Поэтому обратите на нее внимание.

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Автор: Диана Могилевич