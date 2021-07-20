Модель Анну Гомонову пригласили принять участие в международном событии - Vie Fashion Week, которое проходило в Дубай.

В Дубай проходила Неделя моды, на которую пригласили украинскую модель Анну Гомонову.

Как рассказала Анна, дизайнерские показы проходили в Dubai World Trade Center. Это один из крупнейших торговых центров города, который находится в районе Бизнес-Бей. Специально для мероприятия там построили большой подиум. В Vie Fashion Week приняли участие дизайнеры более чем из 30 стран. Среди гостей модного события были представители фэшн-индустрии: редакторы глянцев, бомонд, звезды, байеры, и даже министр культуры Дубай.

В первый день Гомонова приняла участие в показе американского дизайнера Michael Lombard. Анна представила один из ярких образов новой футуристической коллекции. Украинская модель дефилировала в золотом костюме: мини-юбка, короткая куртка с шипами, а также оригинальный шлем. Дополнял образ экстравагантный макияж - черные тени и черные губы.

"Дизайнер, с которым я работала в первый день — очень суровый и переборчивый. Все примерки, которые длились по несколько часов, модельер контролировал лично. Он категорически запретил всем моделям с его показа, участвовать в шоу других дизайнеров того дня. Мы провели с ним целый день: показ, общение со СМИ, фотосъемки. Он привез из Америки несколько звезд реалити-шоу, они открывали показ", - рассказала Анна о первом дне Vie Fashion Week.

Во второй день Гомонова приняла участие в показе коллекции вечерних платьев вьетнамского дизайнера Miley Cao. Анна выходила на подиум в короне и нежном бежевом платье с серебряными вставками и длинным шлейфом, похожим на хвост.

Также модель принимала участие в показе украинского дизайнера Марины Коваленко, которая уже несколько лет живет в Дубай. У нее, рассказывает модель, была представлена более "инстаграммная" коллекция - корсеты, леопардовый принт, более кэжуальные вещи. Гомонова вышла на подиум в леопардовом шелковом платье, а поверх него был черный корсет.

В третий день Vie Fashion Week у Анны было сразу четыре выхода на подиум. Первый - у итальянского дизайнера Giuseppe Fata. Под классическую музыку модели ходили в длинных однотонных платьях, на шее были украшения и головные уборы, сделанные из венецианских масок. Очень эпатажные и экстравагантные образы!

"Это был очень сложный выход. Мы ходили медленно, грациозно, без резких поворотов, чтобы маски не слетели", - делится Анна.

Следующий выход был также у итальянского дизайнера Ivan Donev. Гомонова закрывала его показ. На украинской модели было элегантное черное платье, а сверху - черная, расшитая накидка и массивные серьги.

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Автор: Диана Могилевич