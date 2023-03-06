Рассказываем об ошибках, которые могут испортить макияж так, что этого позора вам не забудут.

Визажисты - очень творческие люди, однако не всегда их решения можно понять. Рассказываем о случаях, когда макияж должен был произвести положительный эффект и вызвать бурю комплиментов, но все получилось с точностью наоборот.

Перебор с акцентом на глаза

Очевидно, модница хотела подчеркнуть свой взгляд, но получилось слишком уж. Нанесенные неаккуратно тени, грубая и кривая белая линия по верхней стороне века - это только часть трагедии. У многих возник вопрос: зачем выводить тени на лоб, висок и на волосы? Это останется загадкой, ответ на которую знает только визажист.

Тональный крем

Делая макияж женщинам с темными оттенками кожи следует быть очень осторожными, потому что, например, подобрав неправильный тональный крем, можно сделать эффект грязного лица, который будет не очень хорошо выглядеть, особенно в свете софитов.

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Карандаш для губ темнее, чем помада

Стилисты долгие годы спорят о использовании темного карандаша для более выразительного контура губ. Одни говорят, что это безвкусица, другие считают трендом и фишкой. Пока к конкретному выводу не пришли, каждый использует этот прием как ему хочется. Например, в этом варианте макияжа разница между помадой и карандашом выглядит нормально.

А вот второй пример заставляет задуматься над тем, нужен ли вообще макияж в данном случае.

Голубые тени и красная помада

Даже звезды могут опозориться из-за макияжа. Было время, когда сочетание ярких глаз и ярких губ было уместным. Сейчас визажисты говорят о том, что подчеркивать нужно что-то одно, однако этому правилу следуют далеко не все. Например, в данном случае Камерон Диас на красной дорожке выглядела слегка нелепо. Этот ее выход запомнился надолго.

Неправильно подобранные тени

Продолжая тему звездных позоров с неправильным макияжем вспоминаем о Дженнифер Лопес, которая однажды вышла в свет с обильно нанесенными белыми тенями, из-за чего ее глаза выглядели слишком узкими.

Напомним, как при помощи одежды похудеть на 10 кг.

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