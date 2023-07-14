Актриса попала в больницу с гипертонией.

Известная российская актриса Татьяна Васильева попала в больницу в состоянии средней тяжести. Как сообщает Mash, ей резко стало плохо, поэтому откладывать визит к врачу было нельзя.

Отмечается, что Васильевой стало плохо, когда она была дома. У нее кружилась голова после подъема с кровати, была нецстойчивость при ходьбе.

Изначально актриса пыталась самостоятельно улучшить свое состояние с помощью таблеток, однако они ей не помогли. Поэтому она попросила невестку вызвать врачей, которые увезли ее в больницу с гипертонией.

Видео дня

Васильеву экстренно доставили в стационар в состоянии средней тяжести. Врачи осмотрели её, сделали КТ головного мозга, но никаких осложнений не нашли.

Сама актриса считает, что причиной ее плохого самочувствия послужил стресс. Больше никаких подробностей она не раскрыла.

Кто такая Татьяна Васильева

Татьяна Васильева - российская актриса, известная благодаря ролям в таких фильмах и сериалах как "Сваты", "Сказки старого волшебника", "Тайна кумира", "Виртуальный роман" и так далее.

В 2022 год она поддержала полномасштабное российское вторжение в Украину. Также она нелестно высказалась об артистах, выехавших из страны-агрессора.

"Моё мнение о них не меняется. От них избавляешься - они всё равно возвращаются, как тараканы или клопы", - заявила Васильева.

Вас также могут заинтересовать новости: