На актрису Кристину Асмус составили протокол. Теперь, скорее всего, ее ждет штраф.

В России на актрису Кристину Асмус, которая прославилась ролью в сериале "Интерны", составили административный протокол за то, что она якобы "дискредитировала российских военных". Об этом пишут росСМИ.

В протоколе речь идет о том, что Асмус "разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции". Однако о какой именно публикации идет речь - не уточняется.

Возможно, это связано с ее публикацией в Instagram от 24 февраля 2022 года, где было сказано: "Страх и боль. Молю, остановите все это. Нет войне".

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Согласно санкции статьи, Асмус может заплатить штраф от 30 до 50 тысяч рублей (18-30 тысяч гривень).

Как пишет meduza, представитель Кристины Асмус Валерия Уварова заявила, что ничего не слышала о протоколе.

"Комментировать здесь нечего, впервые слышу. Кристина Игоревна сейчас в экспедиции", - сказала Уварова.

Напомним, в сети появились фото постаревшей Вари из "Интернов".

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