"Мешки под глазами": в сети появились фото постаревшей Вари из "Интернов" (фото)

В комментариях под интервью очень многие пользователи раскритиковали артистку.

Российская актриса Кристина Асмус, сыгравшая доктора Варю в известном сериале "Интерны" на днях дала интервью одному из YouTube-каналов. Но то, что должно было стать хорошим пиар-ходом в пользу актрисы обернулось против нее.

В комментариях под интервью очень многие пользователи раскритиковали артистку. Им не понравилась ее манера говорить, девушка показалась им слишком нервной. Кроме того, досталось и внешнему виду, и наряду артистки.

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"Она очень замороченная, нервная и нудная. Есть чсв. По инсте она такая добрая и милая. Но по этому интервью понимаешь что в жизни она очень трудная", "Я представлял спокойную и милую актрису,а здесь вижу нервную, проблемную,вульгарную Асмус", "Какие у нее мешки под глазами!", - написали Кристине комментаторы.

"Кристина Асмус как сильно постарела после "Текста", - отметил Telegram-канал "НеМалахов", опубликовавший коллаж с ее фотографиями.