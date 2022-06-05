Не все украинские знаменитости готовы показывать свое жилье, но есть те, кто пускает в свой дом журналистов.

Кто-то из знаменитостей держит свою личную жизнь за семью замками, а кто-то с радостью делится хорошими новостями, устраивает посиделки и даже пускает в свой дом гостей.

Предлагаем вам узнать, как выглядят дома украинских звезд.

Оля Полякова

Оля Полякова - одна из тех, кто с радостью пускает в свой дом журналистов. Она неоднократно проводила экскурсии по своему имению. Так, у нее есть огород, бассейн, просторная лужайка, а в самом доме ее любимое место - это, пожалуй, кухня. Певица очень любит готовить. Более того, она самостоятельно производит сыр. С начала пандемии звезда начала делиться секретами приготовления разных блюд, поэтому как выглядит ее кухня - не секрет.

Также известно, что в доме есть несколько этажей. У нее и мужа две отдельные спальни. По словам Поляковой, она привыкла спать в полной тишине. Стоит отметить и то, что на территории имения у певицы есть мини-ферма, где живут разные животные.

Настя Каменских и Потап

Настя Каменских и Потап живут за Киевом в роскошном доме. Они не скрывают свое жилье. Более того, супруги часто снимают TikTok-ролики и блоги для YouTube-канала Насти именно в своем доме.

Известно, что Каменских очень любит домашний уют. Поэтому она частенько что-то меняет в доме и очень придирчиво относится к предметам интерьера. Известно, что певица очень любит проводить время дома, особенно заниматься спортом в холле.

Тина Кароль

Тина Кароль живет в трехэтажном доме под Киевом. Ее участок находится возле леса. Певица неоднократно говорила, что в ее доме есть укромный уголок, в котором она создает музыку. Таким образом она отвлекается от всех проблем.

Интересно, что Кароль также любит высаживать огород. У нее растут разные ягоды и овощи, которыми она с удовольствием угостила Катю Осадчую, когда та пришла к ней в гости.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов живут по соседству с Каменских и Потапом. У них роскошный просторный дом, в котором они любят проводить время, встречать гостей и, конечно, играть со своими детками.

Известно, что на территории дома есть бассейн. Вероятно, супруги очень любят плавать, поэтому всегда находятся в отличной физической форме.

Влад Яма

Хореограф Влад Яма также один из тех, кто не боится показывать свой дом. Интересно, что во время ремонта они с супругой Лилианой приняли очень необычные решения по благоустройству. Дом прямо-таки "пропитан" инновациями и новейшими технологиями. Как он выглядит - смотрите прямо сейчас.

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