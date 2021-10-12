Ирина Гатун похвасталась тем, что ей всегда рады в доме комика.

Ирина Гатун - звезда "Женского квартала" и актриса театра импровизации "Черный квадрат", она считается "экранной женой" комика Юрия Ткача. Артистка прокомментировала слухи о романе с юмористом и раскрыла подробности отношений в коллективе проекта.

Об этом Гатун рассказала в интервью "КП Украина".

Актриса не скрывает, что ее очень радуют дружеские отношения с "экранным мужем". Гатун и Ткач вместе выступают на сцене, снимаются в фильмах и проводят много времени вне работы.

"Он мой лучший друг. Это замечательный добрый человек без чувства зависти и с нереальным чувством юмора. Поэтому мне с ним легко и комфортно", - отметила звезда "Женского квартала".

Кроме этого, Гатун рассказала, что она очень часто бывает дома у Ткача и его жены. Мало того, юмористка даже имеет в доме комика свою собственную комнату и даже зубную щетку.

"Я очень часто бываю у них дома. У меня там есть своя комната, зубная щетка... Но это ни в коем случае не интимного характера встречи. Я дружу с Викой, женой Юры, их дочкой Лизой, мы любим проводить время в домашней уютной атмосфере", - призналась Гатун.

Юмористка признает, что ей гораздо легче играть в "супругов" с тем актером, с которым она дружит в реальной жизни. Поэтому ей повезло, ведь Ткача она считает своим лучшим другом.

Читайте такжеИзвестной певице сделали предложение прямо на сцене "Вечернего квартала" (видео)Также Гатун рассказала, боялась ли она вливаться в коллектив "Женского Квартала". По словам актрисы, ей нечего делить с коллегами, поэтому она не волновалась.

"Я не пришла в "Женский Квартал" вырывать лишние волосы и выцарапывать ненужные глаза. Поэтому мне не страшно. А еще мне 34 года, и тут уже пора бы не бояться", - отметила Гатун.

Ирина Гатун-что о ней известно

Актриса Ирина Гатун родилась 30 сентября в 1987 году в Киеве. Она выступает в театре "Черный квадрат", примерно год назад вошла в коллектив "Женского квартала".

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Автор: Полина Кузенко