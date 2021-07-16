Актер Юрий Ткач: Заменять Владимира Зеленского было сложно, было много критики

Актер Студии "Квартал 95" Юрий Ткач в интервью УНИАН рассказал, с чем ему пришлось столкнуться после того, как он занял кресло Владимира Зеленского в "Рассмеши комика", как "Танцы со звездами" изменили его отношение к собственному здоровью и в какой роли он хочет попробовать себя в будущем.

Юрий, вы очень разносторонняя личность: по образованию металлург, но обрели популярность благодаря своим шуткам. Как вы пришли к тому, чтобы стать комиком?

Я начал мечтать об этом еще в школьные годы, начиная с 5 или 6 класса. Пародировал Верку Сердючку, хотел стать КВНщиком. Родители отнеслись скептически к моему желанию, поэтому договоренность с папой была следующая: как только я поступаю в металлургический или другой ВУЗ, он мне разрешает делать все, что я хочу в плане КВН. Я поступил в металлургическую академию, где мы организовали свою команду КВН. Оттуда все и пошло.

Уже много лет вы снимаетесь только в комедийных сериалах. Не хотели попробовать себя в другом жанре?

Я пока еще не нашутился и не наигрался. От юмора устать очень сложно. Я и по жизни ко всему с юмором отношусь. И в работе так хочется. Если мне юмор не надоел за 38 лет, то он мне не надоест никогда. С юмором намного веселее идти по жизни.

Иногда проскальзывают мысли, что было бы неплохо сыграть какую-то драматическую роль, но это скорее исключение из правил. Было бы интересно один раз попробовать себя еще и в этом направлении.

Скажите, а ролью в каком фильме или сериале вы гордитесь больше всего?

Ролью в сериале "Одного разу під Полтавою" я горжусь больше всего, поскольку этот проект снимается уже 14 сезонов, а там и больше будет. Это самый долгоснимающийся сериал Украины, у него несколько рекордов. Он уже похож на национальный сериал и настоящее достояние.

В этом сериале с вами играет Ирина Сопонару, которую зрители считают одной из самых сексуальных женщин Украины. Ваша супруга не ревнует?

Я тоже считаю Иру одной из самых сексуальных женщин Украины, но только после моей жены.

На многих мероприятиях, интервью, шоу вы появляетесь в компании своей супруги и дочери. Расскажите, в чем секрет вашего счастливого брака?

Стараемся не переживать и ко всему относиться спокойно, все делать с юмором, понимать друг друга и помогать друг другу. Один из главных моментов – взаимная любовь. Когда она присутствует, ты можешь человеку простить все.

Кроме юмористических шоу вы часто участвуете в соревновательных программах, таких как "Танцы со звездами", "Липсинк батл". Планируете еще какие-то похожие проекты?

Соревнования у меня в крови. Конечно, впереди есть еще несколько проектов, о которых говорить пока не буду. Сейчас это секрет, так что разглашать информацию не могу.

Все хотят удивлять, и я, в том числе. Так что дальше – больше!

В "Танцах со звездами" вы дошли до седьмого эфира и неоднократно говорили, что за период тренировок очень похудели. После того как вы покинули шоу, продолжаете следить за своим физическим здоровьем?

За своим физическим здоровьем я слежу не очень хорошо, как вы можете по мне заметить (улыбается). Но, конечно, стараюсь больше ходить и меньше есть. Все стараюсь, но делаю это без фанатизма.

Мне в своем весе и теле комфортно. И многие зрители привыкли к этому. Так что, если буду худеть, то не очень сильно, на 10-15 килограмм. Думаю, этого будет достаточно, но и это очень тяжело. Поэтому даже с 10 кг я борюсь постоянно. Если бы не боролся, весил бы уже намного больше.

В 2019 году вы заняли кресло Владимира Зеленского в программе "Рассмеши комика". Сложно было заменить его?

Конечно, сложно было заменить Владимира Зеленского. Заменять первых и лучших в чем-либо очень рискованно, поскольку тебя всегда будут сравнивать. Было очень тяжело, было много критики, но я относился к этому философски и с улыбкой.

А какие у вас отношения с президентом Зеленским? Вы общаетесь?

С Владимиром Зеленским у нас у всех (Студии "Квартал 95") очень хорошие отношения. Но после того, как Владимир Александрович стал президентом Украины, мы практически не видимся.

Автор: Диана Могилевич

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