Таким образом он, вероятно, поддержал войну.

Американский актер Кевин Сорбо, наиболее известен по роли Геракла в сериале "Удивительные странствия Геракла", призвал остановить финансовую помощь Украине.

Такое заявление он обнародовал на своей странице в социальной сети Twitter.

"Прекратите отправлять деньги в Украину", - написал Сорбо.

Поддержал Сорбо и публицист Ник Адамс, который тоже осудил финансовую помощь Украине. Он написал в комментариях: "Собирается ли Украина выплатить что-нибудь из этого назад?"

Отметим, ранее Вашингтон сообщил, что в ближайшее время выделит Киеву очередной пакет военной помощи на 775 миллионов долларов. Вероятно, именно эта новость и заставила Кевина написать такой пост.

Напомним, ранее журналисты рассказали, как российский режиссер Никита Михалков переметнулся на сторону Путина.

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