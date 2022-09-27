Актриса им доверяла, однако в период войны они поддержали Россию и ее убийственную политику.

Украинская актриса Анна Кошмал рассказала, поддержал ли ее кто-то из коллег по сериалу "Сваты" после полномасштабного вторжения РФ. С грустью звезда сказала, что экс-коллеги, с которыми она проработала почти десять лет, не связывались с ней.

"Нет, не связывались. У нас были очень теплые отношения, это правда. Но какое это сейчас имеет значение? Я стою за своих. Так случается в жизни, что ты ошибаешься в людях", - сказала Анна Кошмал в интервью ЖВЛ.

Также актриса отметила, что сейчас, после всего случившегося, стоит оградить себя от российской культуры и актеров, что даст мощный толчок к развитию.

"Я думаю, если мы будем ценить своих, и наконец ограничим себя от страны-паразита, то это большой шанс к развитию", - добавила Кошмал.

Какие актеры из "Сватов" поддержали Россию

Федор Добронравов, сыгравший главную роль Ивана Будько, публично поддержал РФ и пришел в больницу к оккупантам. Это случилось летом 2022 года, после длительного молчания Добронравова. Тогда в росСМИ опубликовали видео, как актер навестил раненых оккупантов в больницах. Он пожелал им скорейшего выздоровления и отметил, что "все будет хорошо".

Еще одной сторонницей кровожадной войны оказалась Инна Королева, которая исполнила в сериале маму Женьки - Машу Ковалеву. Она публично поддержала геноцид украинского народа и заявила, что Анна Кошмал "не помнит добра". Такую же позицию поддержала и Татьяна Кравченко, которая запомнилась зрителям по роли Валентины Будько.

Напомним, ранее звезда "Сватов" и "Слуги народа" рассказала, кто спас ее от звездной болезни.

Также УНИАН писал, что Анна Кошмал ответила, почему скрывает личную жизнь.

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