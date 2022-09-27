Звезда сериала "Сваты" призналась, что личная жизнь - это не то, чем бы она хотела делиться с фанатами.

Главная героиня сериала "Сваты" Анна Кошмал дала первое большое интервью за долгое время. Она ответила на вопрос, почему скрывает свою личную жизнь.

"Я не люблю показывать личную жизнь на публику, потому что это святое. Это то, чем я не готова жертвовать, делиться ради новостей. Потому что мне не нравится, когда незнакомые мне люди обговаривают меня лишний раз", - сказала Анна в интервью ЖВЛ.

Несмотря на то, что Кошмал снималась во многих проектах, она успела выйти замуж и родить ребенка. Но со съемок почти не выпала, и, как рассказала сама знаменитость, вернулась к работе уже через месяц после родов.

"Уже через месяц после того, как я родила, я вышла сниматься. Ездила с малым на съемочную площадку, каждый час кормила и работала", - вспоминает Кошмал.

Деятельность Анны Кошмал после 24 февраля

Когда началось полномасштабное вторжение, первое, о чем она думала - как спасти ребенка. Именно поэтому она бросила все и на несколько месяцев уехала во Львов к родителям.

"Мы очень испугались за малого. Нам за себя не было страшно, потому что первое, о чем ты думаешь - это безопасность твоего ребенка. Мы собрали чемоданы, надели малому поверх пижамы куртку, посадили в машину, захватили кота и поехали к родителям во Львов", - рассказала Кошмал.

Она также призналась, что может уехать за границу, но остается в родной стране и верит в лучшее.

"У нас оформлены визы в Канаду, но я не смогу… Я знаю, что я это выдержу. Пока мой Миша видит, что мама спокойна, что мама не боится, он тоже не боится. Я чувствую, что с нами будет все хорошо", - прокомментировала Анна.

Напомним, звезда "Сватов" и "Слуги народа" рассказала, кто спас ее от звездной болезни.

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