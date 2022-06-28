Исполнитель роли Ивана Будько долго отмалчивался касательно войны.

Федор Добронравов, который сыграл главную роль в культовом сериале "Сваты", публично продемонстрировал свое отношение к войне в Украине. В росСМИ опубликовали видео, как актер навестил раненых оккупантов в больницах. Там он желает захватчикам скорейшего выздоровления. "Все будет хорошо", - сказал Добронравов в палате у бойцов.

Также на кадрах видно, что он пообщался с военнослужащими, которые обстреливали мирные украинские города. Кроме того он оставил свой автограф всем желающим.

Отметим, коллега Добронравова Татьяна Кравченко после 24 февраля никак не высказывалась о полномасштабном вторжении РФ. Однако один из режиссеров сериала "Сваты" Эдуард Радзюкевич рассказал, что ему известна позиция актрисы. По его словам, родившаяся в Донецке актриса не может спокойно наблюдать за тем, как "ее родная страна превращается в фашиствующее государство".

Напомним, Анна Кошмал рассказала, кто из актеров "Сватов" поддержал ее после начала войны.

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