Стюарт личные отношения обычно скрывает от общественности.

Американская киноактриса Кристен Стюарт ("Сумерки", "Персональный покупатель") заявила о женитьбе на своей девушке Дилан Меер после нескольких лет романтических отношений.

Об этом в эфире американского радиошоу Говарда Стерна сообщила сама актриса.

"Мы женимся. Мы реально это сделаем. Я хотела бы, чтобы мне сделали предложение, поэтому я думаю, что даже очень четко сформулировала то, что хотела, и она это сделала. Мы женимся, это случится", – не скрывала своих чувств Стюарт.

Торжество состоится через год из-за пандемии. Будет простая домашняя вечеринка. Вместо белого платья Кристен хочет надеть джинсы и рваную футболку.

Стюарт и Меер познакомились на съемках фильма шесть лет назад, однако только в августе 2019 года женщин заметили за страстным поцелуем в Нью-Йорке. Слухи о помолвке стали ходить уже через несколько месяцев спустя.

Официально пара сообщила об отношениях публикацией совместного селфи на странице Меер в Instagram.

Сама Стюарт отвечала, что в отношениях с Меер не думает о распределении гендерных ролей: "Мы не обращаем на это внимания и не думаем об этом в таких терминах".

На том же шоу Стерна актриса в 2019-м не скрывала, что хочет сделать предложение руки и сердца Дилан, и нее уже есть несколько идей, как это воплотить.

Стюарт рассказала, что впервые призналась Меер в отношениях в "каком-то г*вняном баре": "Ее друзья как раз вышли, и я сказала: О, крошка, я в тебя влюблена. Это было так очевидно".

В своих более поздних интервью Стюарт отметила, что свои личные отношения скрывает от общественности умышленно.

Однако такую скрытность звезда Голливуда связывала не из-за своей нетрадиционной сексуальной ориентации, а просто из-за нежелания демонстрировать чувства на публику.

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Автор: Яна Ставская