В этот список попала и Лия Ахеджакова.

Украинский актер Назар Заднепровский перечислил россиян, которые осуждают полномасштабное вторжение в Украину, и заявил, что дал бы им украинские паспорта.

В список "хороших русских" попали Лия Ахеджакова, Марк Фейгин, Александр Невзоров и другие.

"Я так думаю, что так как Невзорову нужно украинское гражданство давать очень хорошим, очень правильным россиянам. Фейгин, Ахеджакова… А их единицы. Вы понимаете, на 140 миллионов 5-10 человек хороших. Так что, я думаю, 10 паспортов мы не пожалеем и пусть им будет хорошо в Украине", – сказал артист в программе "Слава+".

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Также он высказался о своей коллеге Галине Безрук, проживающей в РФ и молчащей о войне на родине. По его словам, он общался с актрисой перед 24 февраля 2022 года. Она якобы отказалась возвращаться в Украине, так как потеряла бы работу.

"Она говорит: "Вот, основная причина - это моя работа. Я просто знаю, что я в Киев приеду и буду безработная". А там (в России, - УНИАН) она на главных ролях в театре Мьюзик-холла", - сказал Заднепровский.

Чем известен Назар Заднепровский

Назар Заднепровский - украинский актер театра и кино. Он играл в "Слуге народа", "Скаженому весіллі", "Домике на счастье", "Великих Вуйках" и других сериалах и фильмах.

Напомним, ранее Галина Безрук объяснила свое молчание о войне.

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