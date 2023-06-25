София Стеценко, которая сыграла Женьку Ковалеву в третьем и четвертом сезонах ситкома, поделилась результатом перевоплощения.

София Стеценко - малоизвестная украинская актриса. Больше всего она запомнилась зрителям по роли Женьки - внучки главных героев сериала "Сваты". Там она снималась в третьем и четвертом сезоне. Тогда, по сюжету, Женька была маленькая и только пошла в школу.

Сегодня Стеценко снимается не очень активно, зато регулярно ведет свой Instagram-блог. Там недавно девушка поделилась результатами перевоплощения.

Так, раньше София была шатенкой, а теперь - блондинка. Еще и сделала себе модную этим летом челку. Подписчики оценили такие перемены во внешности Стеценко и отметили, что ей очень идет.

Видео дня

Реакция соцсетей

"Вау, прикольно!"

"Ты очень красивая!"

"Помню Софию маленькую из сериала "Сваты" в роли Женечки Ковалёвой!"

"Очень изменилась!"

"Ты прекрасна!"

Отметим, что София регулярно публикует у себя в блоге новости о событиях в Украине. Например, она поделилась ужасными кадрами из Киева после ночного обстрела 24 июня и кратко написала: "Мой город прошлой ночью. Россия - это страна-террорист!"

Напомним, звезда "Сватов" не уместила грудь в откровенный купальник.

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