София Стеценко - малоизвестная украинская актриса. Больше всего она запомнилась зрителям по роли Женьки - внучки главных героев сериала "Сваты". Там она снималась в третьем и четвертом сезоне. Тогда, по сюжету, Женька была маленькая и только пошла в школу.
Сегодня Стеценко снимается не очень активно, зато регулярно ведет свой Instagram-блог. Там недавно девушка поделилась результатами перевоплощения.
Так, раньше София была шатенкой, а теперь - блондинка. Еще и сделала себе модную этим летом челку. Подписчики оценили такие перемены во внешности Стеценко и отметили, что ей очень идет.
Реакция соцсетей
- "Вау, прикольно!"
- "Ты очень красивая!"
- "Помню Софию маленькую из сериала "Сваты" в роли Женечки Ковалёвой!"
- "Очень изменилась!"
- "Ты прекрасна!"
Отметим, что София регулярно публикует у себя в блоге новости о событиях в Украине. Например, она поделилась ужасными кадрами из Киева после ночного обстрела 24 июня и кратко написала: "Мой город прошлой ночью. Россия - это страна-террорист!"
Напомним, звезда "Сватов" не уместила грудь в откровенный купальник.