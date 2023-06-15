Актриса показала, как выглядит без фотошопа.

Звезда "Сватов" Анна Саливанчук похвасталась стройным телом. Актриса отправилась на шоппинг и решила примерить откровенный купальник.

На своей странице в Instagram Саливанчук "во всей красе" показала, как выглядит без верхней одежды. Она крутилась перед камерой и демонстрировала фигуру со всех сторон.

Актриса выбрала сдельный розовый купальник с открытой спиной и глубокими вырезами. Ткань едва прикрывала тело Саливанчук. Свой образ она дополнила шлепками на платформе.

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В один момент она едва не попала в конфуз. Актриса не уместила пышную грудь в откровенный купальник. Еще бы немного, и фанаты увидели то, что им явно не стоит лицезреть.

Актрисе 37 лет и она следит за своей фигурой. Саливанчук нередко выбирает откровенные наряды и публикует "смелые" фото в белье. Каждый раз поклонники не скрывают своего восторга и "засыпают" актрису комплиментами.

Напомним, ранее Саливанчук прогулялась по столице в весьма соблазнительном наряде. Актриса покорила поклонников стройными ножками и произвела фурор.

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