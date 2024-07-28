Он решил романтический момент устроить на празднике друзей.

Украинский актер Олег Гоцуляк, который сыграл в известном сериале "Первые ласточки", сделал предложение своей возлюбленной. Его избранницей стала актриса Дана Кузь.

Интересно, что мужчина решил подарить кольцо девушке прямо на свадьбе их знакомых. В частности, невеста не бросала праздничный букет в толпу незамужних девушек, а целенаправленно отдала его Дане.

Затем Олег стал на одно колено и сделал девушке предложение. Она не сдержала своих эмоций и расплакалась от счастья. Актриса ответила "Да" любимому и крепко обняла его. Этот романтический момент влюбленных попал в сеть.

К слову, Дана и Олег учились вместе на актерском мастерстве. Сейчас они работают в разных столичных театрах. Когда они планируют сыграть свадьбу - пока неизвестно.

Реакция подписчиков

Подписчики начали активно поздравлять пару и желать им безграничной любви в будущем.

"Искренние поздравления! Счастья и любви в каждом совместном дне"

"Очень трогательно! Просматривала, аж сама расплакалась!"

"Красивые! Любви вам и мира"

"Как это трогательно! Хорошая пара, счастья вам".

Напомним, ранее стало известно, что певица Адель во второй раз выходит замуж.

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