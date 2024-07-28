Украинский актер Олег Гоцуляк, который сыграл в известном сериале "Первые ласточки", сделал предложение своей возлюбленной. Его избранницей стала актриса Дана Кузь.
Интересно, что мужчина решил подарить кольцо девушке прямо на свадьбе их знакомых. В частности, невеста не бросала праздничный букет в толпу незамужних девушек, а целенаправленно отдала его Дане.
Затем Олег стал на одно колено и сделал девушке предложение. Она не сдержала своих эмоций и расплакалась от счастья. Актриса ответила "Да" любимому и крепко обняла его. Этот романтический момент влюбленных попал в сеть.
К слову, Дана и Олег учились вместе на актерском мастерстве. Сейчас они работают в разных столичных театрах. Когда они планируют сыграть свадьбу - пока неизвестно.
Реакция подписчиков
Подписчики начали активно поздравлять пару и желать им безграничной любви в будущем.
- "Искренние поздравления! Счастья и любви в каждом совместном дне"
- "Очень трогательно! Просматривала, аж сама расплакалась!"
- "Красивые! Любви вам и мира"
- "Как это трогательно! Хорошая пара, счастья вам".
Напомним, ранее стало известно, что певица Адель во второй раз выходит замуж.