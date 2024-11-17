Она также ответила, поддерживает ли желание избранника.

Известная украинская актриса и звезда сериала "Кухня" Екатерина Кузнецова рассказала об отношениях с возлюбленным-россиянином Максимом Аплиным, который отрекся от своего гражданства.

Девушка отметила, что сейчас редко видится с избранником, ведь она снимается в новых фильмах в Украине, а он живет за границей. По словам Екатерины, мужчина уже хотел переехать на ее родину, но пока актриса против этой идеи.

"Он хочет быть здесь, в Киеве. Он порывался приехать, узнал, что есть некоторые визы... Но понимаю, что это опасно. Здесь ему будет очень трудно, несмотря на то, что у него четкая проукраинская позиция", - рассказала Кузнецова в программе "Ближе к звездам".

Поэтому сейчас пара поддерживает свои отношения на расстоянии. Актриса считает, что разлука не влияет негативно на их общение. Главное - это любовь и понимание партнера.

"Я сейчас приехала в Украину на четыре месяца. Мы не виделись в течение этого времени. Я могу написать книгу, что отношения на расстоянии - это возможно, хотя и все говорят, что нет. Считаю, что когда есть любовь и желание, заложенные смыслы, то можно все преодолеть".

К слову, пара познакомилась в 2017 году. Через 4 года во Франции Максим сделал Екатерине предложение, но влюбленные еще не поженились.

В начале войны Аплин осудил кровавую политику диктатора и поддержал украинцев. Актриса и бизнесмен эмигрировали в Шри-Ланку, а позже переехали в Испанию.

Напомним, ранее актриса Екатерина Кузнецова поделилась романтическим фото с любимым в годовщину отношений.

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