Мужчина выступал в нем на концерте.

Известный американский рэпер Snoop Dogg показался в украшении от украинского дизайнера в виде подсолнуха. Подвеска называется "Peace for Ukraine Necklace", что переводится как "Ожерелье Мир для Украины".

Известно, что патриотическая подвеска была создана украинским 3D-дизайнером Андреем Хромченко вместе с калифорнийским брендом King Ice. Она стоит 152 доллара (примерно 5815 гривень).

Само украшение изготовлено в виде золотого подсолнуха с синим лепестком сверху.

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"Подсолнух, национальный цветок Украины, стал общепризнанным символом сопротивления, единства и надежды против российского вторжения в страну. Каждый лепесток украшения индивидуально отлит из драгоценных камней, повторяющих органические формы, что добавляет невероятное количество деталей. Синий лепесток среди желтых символизирует украинский флаг", - написано на сайте в описании.

На фотографии в Instagram бренда можно увидеть рэпера, который позирует с украшением, сочетая его с другим аксессуаром - темными очками.

Также Snoop Dogg сам опубликовал у себя в Instagram снимок с сине-желтым подсолнухом на шее. С ним он выступал на одном из концертов и сделал фото с другими музыкантами в гримерке.

Реакция пользователей

Подписчикам понравился выбор рэпера относительно украшения. Они начали активно комментировать и благодарить за поддержку Украины.

"Спасибо большое за поддержку!"

"Вы невероятный"

"Большое спасибо. Это так важно для украинцев"

"Хорошая подвеска"

"Слава Украине".

Напомним, недавно рэпер Snoop Dogg рассказал о потере в семье .

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