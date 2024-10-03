Звезда 'Реальной мистики' сообщила о новых отношениях после двух разводов

Актриса сейчас не одинока.

Известная украинская актриса Наталья Музычко дважды была замужем, однако ни с одним мужем ей не удалось построить крепких отношений. Как призналась артистка в интервью УНИАН, на это были разные причины.

"Для разводов были предпосылки. В первый брак я шла очень юной особой, мне было 19 лет. Во втором браке наши ценности с мужем отличались, поэтому мы не смогли быть вместе. Всю жизнь прожить с одним мужчиной у меня, к сожалению, уже не получится", - говорит Музычко.

Однако, сейчас, по словам знаменитости, она не одинока:

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"Мне должно быть комфортно с мужчиной, чтобы ценности совпадали, а вкусы были в чем-то разные. Чтобы мы дополняли друг друга, мы были лучшими друзьями, любовниками и партнерами по жизни. И такой мужчина сейчас есть, я нахожусь в отношениях".

Интересно, что у Натальи от предыдущих отношений есть трое детей. Старшим ее дочерям уже 29 и 27 лет, а сыну - 16.

Кроме того, Наталья призналась, что думала о том, чтобы отправить сына учиться за границу, однако он решил все же остаться в Украине.

Кто такая Наталья Музычко

Наталья Музычко сыграла роль медэксперта в сериале "Реальная мистика". Именно эта работа принесла ей популярность. Также он сыграла в сериале "Батя", премьера которого состоится 7 октября на телеканале 2+2.

Напомним, Наталья Музычко в интервью УНИАН рассказала о съемках в сериале "Батя", личной жизни и воспитании детей.

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