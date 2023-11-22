Бенюк резко высказался относительно языкового вопроса.

Украинский актер Богдан Бенюк, известен благодаря ролям в таких фильмах как "Когда ее совсем не ждешь", "Завтра будет завтра, "Теперь я буду любить тебя" и других, поддержал экс-нардепа Ирину Фарион в скандале, который разгорелся после ее высказывания о том, что она не может назвать русскоговорящих защитников нашей страны - украинцами.

В интервью OBOZ.UA он сказал, что считает всех русскоговорящих украинцев "захватчиками". По его словам, недопустимо разговаривать на языке страны-террориста даже в зоне боевых действий.

Бенюк отметил, что люди, разговаривающие на русском, продолжают продвигать "русский мир" в Украине.

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"Надо задуматься тем людям, которые выросли в Украине. Им позор! То, что они защищают Украину, – супер. Но они защищают, говоря на языке захватчика. Это недопустимо. Они должны это понять и изменить свое отношение к самому важному – гражданству Украины. Ибо тот гражданин Украины, кто является носителем языка, считается ее гражданином, а всех остальных я считаю захватчиками", - сказал Бенюк.

Также актер отметил, что русскоговорящих украинцев, которые живут за границей, он считает россиянами. По его словам, о них нужно просто забыть.

Напомним, ранее известный актер и военный резко ответил Фарион на ее скандальные слова.

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